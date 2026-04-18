За 35 лет Центральная Азия добилась значительного прогресса - Жээнбек Кулубаев

БАКУ /Trend/ - За 35 лет Центральная Азия добилась значительного прогресса.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в ходе панельной дискуссии в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

Министр отметил, что за Кыргызстан за годы независимости выстроил конституционную систему, прошел через политические вызовы и сохранил свою государственность.

"За 35 лет наш регион добился значительного прогресса. У нас сформированы устойчивые институты и активное гражданское общество. В регионе мы выстроили доверие и добрососедские отношения. Мы решили пограничные вопросы, которые когда-то казались невозможными. Соглашения о границах, достигнутые с Таджикистаном и Узбекистаном, являются важными шагами к стабильности и сотрудничеству", - сказал министр.

Ж. Кулубаев отметил, что сегодня мир сталкивается с многочисленными вызовами, а международные отношения претерпевают изменения.

"В этой ситуации открытый и уважительный диалог важен как никогда. Анталийский дипломатический форум играет важную роль в объединении стран. Уверен, что форум этого года поможет выработать новые идеи и практические решения", - добавил он.