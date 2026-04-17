Новая кредитная кампания PASHA Bank для предпринимателей

PASHA Bank запустил новую кредитную кампанию, приуроченную к весеннему сезону, для предпринимателей. С 17 апреля в течение одного месяца действует скидка 2% по процентной ставке на онлайн бизнес-кредиты.

В рамках кампании предприниматели могут получить беззалоговые бизнес-кредиты до 250 000 AZN полностью онлайн по ставке от 11% годовых вместо прежних 13%.

Данное предложение позволяет предпринимателям расширить финансовые возможности, оптимизировать расходы и более гибко управлять своим бизнесом. Кампания действует до 15 мая и предназначена для микро, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Кредитный продукт предоставляется полностью в цифровом формате через платформу PASHA Bank Biznes и мобильное приложение, быстро и без дополнительного финансового анализа. Для получения подробной информации перейдите по ссылке.

PASHA Bank был признан международным финансовым изданием International Investor Magazine «Лучшим банком Азербайджана» и «Лучшим банком для МСБ в Азербайджане» по итогам 2026 года.

В последние годы банк также был удостоен ряда наград от авторитетных международных изданий, таких как Euromoney и Global Finance. Кроме того, PASHA Bank стал первым банком Азербайджана, получившим награду Gold Stevie в номинации «Компания года» премии Stevie Awards.