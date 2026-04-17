Расширен перечень специальностей бакалавриата в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Расширен перечень специальностей бакалавриата в системе высшего образования Азербайджана

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в указанный список включена специальность "Управление недвижимостью".

Отметим, что в Азербайджане специальности бакалавриата в основном формируются по группам. В настоящее время в стране существуют группы I, II, III, IV и V, и по этим группам преподаются сотни специальностей.

В последние годы регулярно предпринимаются шаги по созданию новых специальностей и расширению существующего списка в соответствии с требованиями рынка труда. Эти изменения не только увеличивают возможности выбора для абитуриентов, но и расширяют доступ к современным профессиональным направлениям.