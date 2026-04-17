Назван объем проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В течение 2025 года объем неработающего портфеля в банковском секторе вырос на 16,4% (107 миллионов манатов) и составил 763 миллиона манатов.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечается, что по неработающим портфелям потребительские кредиты выросли на 58 миллионов манатов, бизнес-кредиты — на 54 миллиона манатов, а ипотечные кредиты сократились на 5 миллионов манатов. В результате доля неработающего портфеля в общем кредитном портфеле за полугодие выросла на 0,1 процентного пункта и составила 2,5%.

"Для полного покрытия возможных кредитных рисков банковский сектор имеет достаточное резервирование. Сумма целевых резервов, созданных для покрытия возможных убытков по кредитам в банковском секторе, составляет 1,75 миллиарда манатов, что на 230% превышает объем неработающего портфеля. В частности, целевые резервы по потребительским кредитам составили 1,27 миллиарда манатов, что примерно в 4 раза превышает сумму неработающих кредитов по потребительским кредитам. Отмеченные факты дают основание говорить, что уровень резервирования банковского сектора позволяет абсорбировать потенциальные риски", — говорится в сообщении.