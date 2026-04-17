Необходимо работать над реформированием глобальной системы и развивать практическое региональное сотрудничество - Джевдет Йылмаз

АНТАЛЬЯ/Trend/-На фоне глобальной трансформации международной системы и ослабления институтов возрастает значение двустороннего и регионального сотрудничества, заявил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, мир переживает глубокие изменения не только в политической, но и в экономической сфере.

«На глобальном уровне происходит масштабная трансформация. К сожалению, национальные и международные институты ослабевают, а постхолодновоенный порядок меняется не только в политическом, но и в экономическом плане. В мировой экономике формируется новая модель производства, наблюдается рост геополитической напряжённости и рисков в регионе», — отметил Йылмаз.

Он подчеркнул, что в условиях переходного периода возрастают как риски и вызовы, так и новые возможности.

«В этих условиях, в период трансформации, риски высоки, вызовы велики, но одновременно появляются новые возможности, новые подходы к обеспечению безопасности и устойчивого развития, позволяющие обеспечить благосостояние людей. В этом контексте, на мой взгляд, двустороннее и региональное сотрудничество становится ещё более важным», — заявил вице-президент Турции.

Йылмаз подчеркнул приоритет стабильности и необходимость укрепления регионального взаимодействия.

«Безусловно, мы выбираем стабильность вместо нестабильности и небезопасности в нашем окружении. Именно поэтому мы участвуем в региональных форматах. С одной стороны, мы являемся членом НАТО и страной-кандидатом в ЕС. С другой стороны, мы стремимся к новым региональным форматам, таким как Организация тюркских государств, к расширению сотрудничества между исламскими странами и развитию региональных структур безопасности», — сказал он.

Он также отметил, что в условиях нестабильности роль лидерства становится особенно важной.

«В такие турбулентные времена значение лидерства возрастает. Лидеры всегда важны, но в такие периоды — особенно. В этом смысле призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к более справедливому мировому порядку является важной целью для всех нас», — отметил Йылмаз.

По его словам, необходимо одновременно работать над реформированием глобальной системы и развивать практическое региональное сотрудничество.

«Мы должны преследовать две цели одновременно. С одной стороны, работать над формированием нового, более справедливого мирового порядка и не упускать эту цель из виду. С другой стороны — быть реалистичными и развивать двустороннее и региональное сотрудничество для преодоления текущих вызовов. Турция всегда поддерживает диалог и дипломатию, а не конфликты», — заявил Джевдет Йылмаз.