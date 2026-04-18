Туркменистан поставляет около 40 млрд кубометров газа в Китай ежегодно - МИД

Экономика Материалы 18 апреля 2026 13:17 (UTC +04:00)
Туркменистан поставляет около 40 млрд кубометров газа в Китай ежегодно - МИД

Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
БАКУ /Trend/ - Туркменистан поставляет около 40 млрд кубометров газа в Китай ежегодно.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, энергетические проекты играют ключевую роль в обеспечении региональной безопасности.

«Сегодня мы поставляем около 40 миллиардов кубометров газа в Китай ежегодно через газопровод Туркменистан–Китай», — отметил он.

Мередов подчеркнул, что данный маршрут также открыт для транзита энергоресурсов других стран региона.

