Система документооборота еще одной госорганизации Азербайджана интегрирована в myGov

БАКУ /Trend/ – Завершена интеграция внутренней системы электронного документооборота Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев в платформу myGov.

Как сообщает Trend со ссылкой на госкомитет, новая электронная услуга, внедрение которой началось в апреле этого года, позволяет экономить время граждан и ресурсы госкомитета.

Отмечается, что обращение через "личный кабинет" гражданина поступает непосредственно во внутреннюю систему электронного документооборота госкомитета, где регистрируется и направляется на исполнение в соответствующие структурные подразделения. После рассмотрения обращений подготовленные ответы через систему снова направляются в "личный кабинет" гражданина на платформе myGov. Таким образом, сформирован единый, гибкий и прозрачный механизм электронного обмена по приёму, исполнению и ответу на обращения граждан.