Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Руандой

Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Руандой
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Руандой.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках Анталийского дипломатического форума с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жаном Патриком Ндухунгирехе, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что, несмотря на географическую удаленность, развитие сотрудничества между двумя странами находится в повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций в этом направлении вносит положительный вклад в процесс.

