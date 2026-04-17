При организации İZ Community в Баку пройдет образовательная выставка "Study in Kazakhstan"

БАКУ /Trend Life/ - При организации İZ Community в Баку пройдет грандиозная образовательная выставка - проект "Study in Kazakhstan" представляет международные возможности обучения. "Международное образование ближе к вам!" – под таким девизом пройдет мероприятие, сообщила Trend Life основатель и руководитель сообщества İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Проект будет представлен 2 мая с 11:00 до 20:00 в Landmark Rotunda Hall. Вход свободный, без регистрации. Посетители могут беспрепятственно посетить мероприятие и напрямую пообщаться с представителями университетов.

İZ Community - ведущая платформа Азербайджана, объединяющая в себе нетворкинг, организацию мероприятий и медиа-ресурс, представляет свой очередной масштабный проект.

Выставка направленна на поддержку молодежи в выборе будущего пути обучения. Мероприятие организовано в рамках проекта Study in Kazakhstan.

Что ожидает гостей выставки?

Мероприятие объединяет международные образовательные горизонты на одной площадке:

Международные университеты: наряду с престижным британским Cardiff University в Казахстане, будут представлены более 20 ведущих высших учебных заведений Казахстана (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Университет «Туран» и др.).

Местные лицеи: передовые лицеи страны представят свои инновационные образовательные программы и преимущества.

Бренды и партнеры: локальные бренды, работающие в сфере образования, карьеры и личностного развития, ознакомят участников со своими услугами.

Значимость мероприятия:

Выставка нацелена на то, чтобы сделать возможности обучения за рубежом более доступными для молодежи Азербайджана. Ученики, студенты и родители смогут на месте получить подробную информацию о стипендиальных программах, условиях приема и будущих перспективах.

Планируйте свое будущее вместе с нами!

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

