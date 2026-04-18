В Анталье состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

БАКУ /Trend/ - В рамках V Анталийского дипломатического форума состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Trend сообщает, что на встрече были представлены Турция и Азербайджан (в качестве действующего председателя организации), а также Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В заседании принял участие Генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

Заседание стало очередным этапом активизировавшихся в последнее время высокоуровневых контактов в рамках ОТГ, которую страны-члены характеризуют как «Семейный совет».