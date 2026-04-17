Пезешкиан поблагодарил Пакистан за посреднические усилия

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Тегеране с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Президент Ирана высоко оценил роль Исламабада в посредничестве и обеспечении перемирия в войне между Ираном, США и Израилем, заявив, что Тегеран стремится к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, одновременно защищая права иранского народа в рамках международного права.

Пезешкиан также выразил благодарность пакистанскому официальному лицу за высокий уровень гостеприимства, оказанного иранской делегации во время переговоров с США в Исламабаде.

Президент подчеркнул принципиальный подход Ирана к мусульманскому миру, заявив, что Иран считает все исламские страны братскими, и что недавние шаги Ирана против военных баз США в регионе были предприняты в рамках необходимости самообороны и в ответ на вынужденные обстоятельства.