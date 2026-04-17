Завораживающее дыхание Азербайджана, уводящее в вечность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Азербайджанский мугам", проводимого Международным центром мугама, состоялся очередной концерт, вновь обращённый к мугаму - самобытному и глубоко выразительному пласту классической музыкальной культуры страны. Каждый мугамный дестгях, объединяющий в себе несколько различных разделов и ладов, имеет собственное название. В этот вечер вниманию публики были представлены "Шахназ" и "Мирза Хусейн", сообщает Trend Life.

Вокальный мугам традиционно исполняется на классические стихи, преимущественно в жанрах газели и гасиды, носящих философский, любовный, а иногда религиозный или траурный характер. В мугаме "Шахназ", получившем широкое признание в исполнении азербайджанских ханенде, буря страстей гармонично сочетается с глубоким лиризмом и оттенками светлой грусти.

Концертная программа и в этот вечер собрала немало ценителей и поклонников этого завораживающего мира музыки, уводящего в вечность. На сцене выступили лауреаты Телевизионного конкурса мугама - талантливые ханенде Гюнай Имамвердиева, Малик Гасанов и Фатима Гусейнова. Их исполнение отличалось высоким профессионализмом, особым артистизмом и бережным отношением к классическим канонам.

Солистам аккомпанировал ансамбль виртуозных музыкантов: заслуженная артистка Чинара Муталлибова (канон), Миргусейн Асадуллаев (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан) и Амиль Мустафаев (нагара). Их слаженное исполнение придавало особую выразительность вокальным партиям, раскрывая всё богатство дестгяхов.

Зрители тепло приняли выступление артистов, не скупясь на аплодисменты. Вечер стал не только ярким культурным событием, но и очередным шагом в сохранении и популяризации национального наследия. Стоит еще раз подчеркнуть, что основная цель проекта - сохранение классической исполнительской школы мугама, поддержка молодых талантов и передача этого уникального искусства будущим поколениям.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!