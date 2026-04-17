Китай выступает за технологическое сотрудничество в газовых проектах с Туркменистаном — Дин Сюэсянь

МАРЫ /Trend/ - Китай выступает за активное внедрение технологических инноваций и развитие совместных решений по всей цепочке газовой отрасли в рамках сотрудничества с Туркменистаном.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян в ходе мероприятия с участием Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Мероприятие приурочено к началу работ по освоению четвертой фазы газового месторождения «Галкыныш», реализуемого с участием китайской компании CNPC.

Китайская сторона предложила сосредоточиться на обеспечении высокого качества строительства, внедрении инновационных подходов в управлении и технологиях, а также расширении сотрудничества по всей производственной цепочке.

Отдельное внимание было уделено развитию обмена технологиями и подготовке кадров.