TIF намерен финансировать проекты Среднего коридора в Азербайджане (Эксклюзив)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд (TIF) планирует финансировать проекты в Азербайджане, связанные с развитием Среднего коридора.
Об этом специальному корреспонденту Trend заявил президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев на полях Анталийского дипломатического форума.
"Приоритетными направлениями финансирования, связанными с Азербайджаном, являются значительное количество логистических проектов. Особое внимание уделяется Среднему коридору. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем приступить к их реализации", - отметил он.