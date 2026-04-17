Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
TIF намерен финансировать проекты Среднего коридора в Азербайджане (Эксклюзив)

Экономика Материалы 17 апреля 2026 14:29 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
АНТАЛЬЯ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд (TIF) планирует финансировать проекты в Азербайджане, связанные с развитием Среднего коридора.

Об этом специальному корреспонденту Trend заявил президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев на полях Анталийского дипломатического форума.

"Приоритетными направлениями финансирования, связанными с Азербайджаном, являются значительное количество логистических проектов. Особое внимание уделяется Среднему коридору. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем приступить к их реализации", - отметил он.

По словам Амреева, уставный капитал фонда составляет $100 млн, при этом в ближайшие годы ожидается его увеличение до $3 млрд.

"С 1 апреля уже начата реализация проектов. Первая группа инициатив будет осуществляться в странах-участницах совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Вторая группа проектов также предполагает софинансирование с Исламским банком развития", - отметил он.

