Иран вновь закрыл Ормузский пролив

БАКУ/Trend/ - До тех пор, пока США не предоставят судам, следующим из Ирана и в иранском направлении, полную свободу прохода, ситуация в Ормузском проливе находится под полным контролем и возвращена в прежнее состояние.

Как сообщает Trend, об этом в обращении к местным СМИ заявил официальный представитель иранского штаба «Хатем аль-Анбия» Ибрагим Зульфукари.

По его словам, на основе договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с различными сторонами, Иран ранее дал согласие на контролируемый проход через Ормузский пролив ряда нефтяных танкеров и торговых судов. Однако американская сторона продолжает блокаду иранских портов.

"По этой причине контроль над Ормузским проливом возвращен в прежнее состояние, и этот стратегически важный пролив находится под жестким контролем Вооружённых сил Ирана", - отметил он.

Напомним, что США с 13 апреля ввели морскую блокаду иранских портов. На сегодняшний день американская сторона объявила о задержании и возврате обратно 21 иранского судна.

Отметим, что в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, и Иран с того же дня наносит ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. На переговорах между США и Ираном, состоявшихся 11 апреля в Исламабаде, соглашения достичь не удалось.