В Баку в рамках WUF13 пройдет ряд международных мероприятий НПО

БАКУ /Trend/ – 14 мая в рамках «Бакинской недели градостроительства» пройдет Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга, а 16 мая состоится II Форум солидарности неправительственных организаций стран – членов Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель правления Государственного агентства поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной пятилетию агентства.

По ее словам, на обоих международных мероприятиях агентство выступит в качестве партнера.

Председатель правления, член Организационного комитета WUF13 Айгюн Алиева отметила, что азербайджанские НПО активно готовятся к WUF13. «19 мая 2026 года при организации Агентства НПО состоится Форум НПО WUF13. Ожидается, что в этом форуме примут участие авторитетные представители гражданского общества из более чем ста стран. Это глобальное мероприятие станет наследием WUF13 для местных и зарубежных НПО», - сказала А. Алиева.

