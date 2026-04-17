Грузии необходимо сотрудничество с партнёрами для продвижения Среднего коридора - Леван Жоржолиани

АНТАЛЬЯ/Trend/- Грузии необходимо сотрудничество с партнёрами для продвижения Среднего коридора.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Мы продвигаем Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор), и нам необходимо сотрудничество с нашими друзьями в этом направлении», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Грузия также является частью проекта «зелёного» энергетического коридора через Чёрное море, который имеет ключевое значение для Европы и будет способствовать диверсификации её энергоснабжения.

Он также заявил, что Южный Кавказ является «островом мира», где существуют большие возможности для ведения бизнеса. По его словам, страны Южного Кавказа проводят прагматичную политику и обладают политической смелостью для обеспечения мира в регионе.