Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Грузии необходимо сотрудничество с партнёрами для продвижения Среднего коридора - Леван Жоржолиани

Материалы 17 апреля 2026 19:18 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Все материалы

АНТАЛЬЯ/Trend/- Грузии необходимо сотрудничество с партнёрами для продвижения Среднего коридора.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Мы продвигаем Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор), и нам необходимо сотрудничество с нашими друзьями в этом направлении», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Грузия также является частью проекта «зелёного» энергетического коридора через Чёрное море, который имеет ключевое значение для Европы и будет способствовать диверсификации её энергоснабжения.

Он также заявил, что Южный Кавказ является «островом мира», где существуют большие возможности для ведения бизнеса. По его словам, страны Южного Кавказа проводят прагматичную политику и обладают политической смелостью для обеспечения мира в регионе.

Лента

Лента новостей

Читать все новости