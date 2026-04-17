Армения работает над открытием региональных коммуникаций на взаимной основе - МИД

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Армения работает над открытием региональных коммуникаций на взаимной основе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума.

По его словам, страна активно вовлечена в процесс восстановления региональной связности.

«Сегодня у нас новое начало, основанное на взаимных политических обязательствах по открытию коммуникаций на взаимной основе. Мы активно работаем в этом направлении», — сказал Костанян.