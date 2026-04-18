Узбекистан назвал "Зеленый коридор" ключевым проектом энергетического партнерства

БАКУ /Trend/ - Ключевым направлением сотрудничества в энергетической сфере является проект "Зеленого энергетического коридора", направленный на соединение энергосистем Центральной Азии с Европой через Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Развитие возобновляемой энергетики, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию, а также зеленый водород, является одним из приоритетных направлений регионального сотрудничества. Реализуемые и планируемые инициативы способны превратить Узбекистан и Центральную Азию в целом в важный энергетический хаб Евразии. Ключевым проектом в этой сфере выступает “зеленый энергетический коридор”, направленный на соединение энергетических систем Центральной Азии с Европой через Азербайджан", - отметил он.

Напомним, что в апреле 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, предусматривающий возможность расширения «зелёного энергетического коридора» на Центральную Азию. Реализация данного проекта позволит подключить возобновляемые энергоресурсы региона, прежде всего солнечную и ветровую энергию, к энергосистеме Европейского союза через Азербайджан.