Армения продолжит курс на европейскую интеграцию - Ваан Костанян

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Армения продолжит курс на европейскую интеграцию.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума.

Он также подчеркнул, что Армения последовательно развивает европейский вектор.

«Армения имеет два ключевых формата сотрудничества с ЕС — CEPA и новую Стратегическую повестку партнерства, которая определяет кратко-, средне- и долгосрочные приоритеты», — добавил Костанян.