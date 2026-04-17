...
  1. Главная
  2. В мире

Армения продолжит курс на европейскую интеграцию - Ваан Костанян

В мире Материалы 17 апреля 2026 20:06 (UTC +04:00)
Армения продолжит курс на европейскую интеграцию - Ваан Костанян

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Армения продолжит курс на европейскую интеграцию.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума.

Он также подчеркнул, что Армения последовательно развивает европейский вектор.

«Армения имеет два ключевых формата сотрудничества с ЕС — CEPA и новую Стратегическую повестку партнерства, которая определяет кратко-, средне- и долгосрочные приоритеты», — добавил Костанян.

Лента

Лента новостей

Читать все новости