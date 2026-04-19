Азербайджан и Иордания обсудили активизацию усилий по расширению сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 18 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам проживающих за рубежом иорданцев Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также необходимости активизации усилий по расширению сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Было отмечено, что взаимная поддержка, основанная на дружбе и солидарности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ОБСЕ и других многосторонних платформ заслуживает высокой оценки.

В ходе встречи министры подробно обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке.

Стороны заявили, что урегулирование кризиса возможно только политико-дипломатическими средствами, выразив надежду на успешные результаты диалога и переговоров.

Также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.