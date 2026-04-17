В Азербайджане обновлен порядок использования бюджетных средств

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение в связи с направлениями использования свободного остатка единого казначейского счёта, сообщает Trend.
Согласно документу, свободный остаток единого казначейского счета будет направляться на следующие цели:
- на финансирование дефицита государственного бюджета и в его рамках следующих расходов (разницы):
- внебюджетные расходы местных органов исполнительной власти за счет определенной части средств, поступивших сверх предусмотренных в государственном бюджете поступлений по линии налоговых органов по городам и районам на конец бюджетного года в порядке, утвержденном Президентом Азербайджанской Республики;
- расходы Государственного фонда охраны труда за счет неизрасходованных средств, оставшихся на конец года (в случаях, когда сумма прогнозируемых доходов меньше суммы прогнозируемых расходов, в соответствии с законом о государственном бюджете, утверждаемым на каждый год, а также когда сумма фактических поступлений меньше суммы расходов);
- расходы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет неизрасходованных средств, полученных от продажи жилья и оставшихся на конец года, в соответствии с порядком, установленным Президентом Азербайджанской Республики (в случаях, когда сумма прогнозируемых доходов меньше суммы прогнозируемых расходов, в соответствии с законом о государственном бюджете, утверждаемым на каждый год, а также когда сумма фактических поступлений меньше суммы расходов);
- на увеличение средств Фонда обеспечения по государственному долгу и гарантиям в размере, согласованном министерством финансов Азербайджанской Республики с Президентом Азербайджанской Республики.