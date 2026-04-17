Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетическая дипломатия Азербайджана представлена в Турции

Энергетика 17 апреля 2026 14:00 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Энергетическая дипломатия Азербайджана была представлена ​​на Анталийском дипломатическом форуме.

Как передает Trend, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился этой информацией в своем аккаунте в соцсети X.

"На министерской панели, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, мы поделились мнениями о важности обеспечения безопасного, доступного и устойчивого энергоснабжения, управления неопределенностями в энергетической сфере, а также диверсификации источников и маршрутов энергии в геополитических условиях, сопровождающихся нарушениями в цепочках поставок и волатильностью цен на энергетических рынках. Мы рассказали о политике Азербайджана, основанной на параллельном развитии всех видов энергии и маршрутов поставок, что обеспечивает стране особое место на современной энергетической карте", - отмечается в публикации.

