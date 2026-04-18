Западный Азербайджан: взгляд через живопись (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась персональная выставка "Западный Азербайджан" талантливого художника Али Исмаила Алиева. Как сообщает Trend Life, в экспозиции представлено 50 полотен различных жанров, созданных мастером в разные периоды творчества.

Выставку открыл председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов. В своем выступлении он подробно остановился на особенностях экспозиции и подчеркнул значимость представленных работ. Председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли отметил, что тема родины занимает особое место в творчестве художника, и в своих произведениях мастер с любовью воссоздал пейзажи и картины из жизни родного края, где родился и провел свои детские и юношеские годы.

На открытии выставки также выступили депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Ульвия Гамзаева, доктор философии по искусствоведению Эльчин Шамилли и искусствовед Рафаил Гюльмамедли. В своих выступлениях они уделили особое внимание творческому становлению мастера, отметив узнаваемость его стиля и эстетическое своеобразие представленных полотен.

В завершение мероприятия Али Исмаил Алиев выразил благодарность Союзу художников Азербайджана и всем гостям за поддержку его творчества и внимание к выставке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!