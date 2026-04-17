Отношения Кыргызстана и Турции находятся на высочайшем уровне - Аяз Баетов

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения Кыргызстана и Турции находятся на высочайшем уровне во всех сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров, министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, обе страны продуктивно и конструктивно сотрудничают по всем направлениям, и такое взаимодействие основано не только на общей культуре, языке и религии, но и отражает реальное сотрудничество в экономике, образовании и других сферах, которое сопровождается интенсивными и эффективными визитами руководства обеих стран.

Министр подчеркнул, что формат всеобъемлющего стратегического партнерства предполагает наличие конкретных проектов, шагов и результатов сотрудничества по всем направлениям.

"Анталийский дипломатический форум - это уникальная возможность обменяться мнениями, обсудить множество различных вопросов, а также встретиться с партнерами, коллегами и друзьями", - добавил А.Баетов.