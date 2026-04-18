Туркменистан продвигает проекты диверсификации энергопоставок, включая ТАПИ — Рашид Мередов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продвигает проекты диверсификации энергопоставок, включая ТАПИ.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Мы завершили строительство более 200 километров газотранспортной инфраструктуры внутри страны до границы с Афганистаном», — сказал он.

Он отметил, что продолжается работа и за пределами Туркменистана.

«В Афганистане ведется строительство участка газопровода ТАПИ протяженностью более 150 километров», — добавил Мередов.