Спектакль "Бессмертный", посвященный Натигу Гасымову, представлен в Мингячевире при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Моноспектакль "Бессмертный", посвященный Национальному герою Азербайджана Натигу Гасымову, был представлен в Мингячевире - городе, где он когда-то жил.

Как сообщает Trend, премьера состоялась при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана, Сумгайытского государственного драматического театра и Мингячевирского государственного драматического театра.

Автор сценического произведения и художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, режиссер-постановщик - народный артист Фирудин Магеррамов, режиссер - Умид Аббасзаде.

В моноспектакле выступил актер Сумгайытского государственного драматического театра Элай Хасыев.

В сценическом произведении воссозданы отвага, патриотизм и самоотверженность Национального героя Натига Гасымова. В произведении показаны героизм Натига, попавшего в окружение армян, которое он в одиночку оказывал в течение пяти дней после гибели шести своих боевых товарищей, его отказ сдаться и подвиг ради спасения жизни 22 жителей, взятых в заложники в Ходжалы.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурадлы Гядабейского района, в раннем детстве вместе с семьей переехал в Мингячевир. Во время Первой Карабахской войны он добровольцем отправился на фронт и проявил в боях беспримерное мужество.

В 1992 году в селе Пирлер Ходжалинского района Натиг Гасымов на протяжении пяти дней в одиночку находился в окружении, оказывая сопротивление армянам и отказываясь сдаваться. Он вышел из албанской церкви, в которой укрывался, сложив оружие только после того, как армяне пригрозили убить 22 заложников - жителей Ходжалы. Однако до последней минуты он не выпускал из рук флаг Азербайджана, не отдав его врагу.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года он был посмертно удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".