Центральная Азия демонстрирует устойчивость на фоне глобальных вызовов - Алибек Бакаев

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия демонстрирует устойчивость на фоне глобальных вызовов.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибeк Бакаев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, регион успешно адаптируется к глобальным изменениям.

«Сегодня мы наблюдаем масштабные геополитические и экономические сдвиги, которые приносят как вызовы, так и новые возможности», — отметил он.

Бакаев подчеркнул, что устойчивость региона обеспечивается политической волей лидеров.

«Благодаря политической воле и мудрости наших лидеров в регионе сохраняются мир и стабильность», — сказал он.

Бакаев добавил, что регулярный диалог на высшем уровне способствует развитию сотрудничества.

«Мы имеем регулярные встречи на уровне лидеров и министров, и уже охвачено множество направлений многостороннего взаимодействия», — отметил он.