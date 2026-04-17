Грузия доказала свою роль надежного моста между Европой и Азией - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Грузия на протяжении многих лет доказала, что является надежным мостом между Европой и Азией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в рамках панельной дискуссии на тему "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями".

"Мы стремимся максимально укреплять нашу роль связующего звена. В текущих условиях, когда торговые маршруты вновь сталкиваются с серьезными вызовами, мы можем предложить нашим партнерам в разных частях мира определенные услуги", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что страна выступает транзитным хабом для эффективного перемещения товаров, услуг, энергии и цифровых данных, добавив, что Грузия продолжит развивать эту функцию, ориентируясь на мир и прогрессивное развитие, и уже видит положительные результаты такого подхода.