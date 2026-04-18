
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия морской блокады США

Иран Материалы 18 апреля 2026 23:08 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вечером в субботу Иран закрыл Ормузский пролив до полной отмены морской блокады со стороны США.

Как передает Trend, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении отмечается, что в связи с нарушением режима прекращения огня и сохранением американской военно-морской блокады иранских судов и портов пролив будет оставаться закрытым до её снятия.

В КСИР призвали судовладельцев следовать только указаниям иранской стороны, а заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе назвали недостоверными.

