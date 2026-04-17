При поддержке Банка ABB в Университете ADA прошла «Неделя карьеры»

При партнерской поддержке Банка ABB в Университете ADA прошла очередная «Неделя карьеры». Основной целью мероприятия стало ознакомление студентов и выпускников с актуальной ситуацией на рынке труда Азербайджана, а также с существующими возможностями для профессионального и карьерного роста.

В ежегодной «Неделе карьеры» приняли участие представители ведущих организаций. Студенты и выпускники университета получили возможность ближе познакомиться с их деятельностью, пообщаться с представителями различных учреждений и установить полезные деловые контакты.

На церемонии открытия «Недели карьеры» выступил заместитель председателя Правления Банка ABB Акшин Амиров. Он рассказал студентам о карьерном пути в банковском секторе. Также дал полезные советы для молодых людей, желающих работать в этой сфере.

В мероприятии приняли участие более 20 организаций. В течение недели студенты посетили презентации представителей этих учреждений, получили актуальную информацию о карьерных возможностях и ценные знания, которые помогут им в планировании профессионального будущего.

