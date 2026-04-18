Обнародован объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в I квартале

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из внешних финансовых источников в основной капитал было инвестировано 1 миллиард 125,5 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, это на 17 процентов больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

Из инвестиций, направленных в основной капитал из внешних источников, 941,3 миллиона манатов пришлось на нефтегазовый сектор, а 184,2 миллиона манатов - на ненефтегазовый сектор. По сравнению с показателями января-марта 2025 года объем инвестиций, направленных в основной капитал нефтегазового сектора Азербайджана из внешних финансовых источников, вырос на 45,6 процента, а по ненефтегазовому сектору снизился на 41,6 процента.

Отметим, что в январе-марте 2026 года в основной капитал из всех финансовых источников для развития экономической и социальной сфер страны было направлено 4 миллиарда 49,8 миллиона манатов инвестиций, что на 14,9 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, вырос на 44,6 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 2,2 процента.

Из общего объема инвестиций 2 миллиарда 286,6 миллиона манатов, или 56,5 процента, пришлось на сферы производства продукции, 1 миллиард 252,8 миллиона манатов (30,9 процента) - на сферы услуг, а 510,4 миллиона манатов (12,6 процента) - на строительство жилых домов. 34,3 процента общего объема инвестиций было вложено инвесторами государственного сектора, а 65,7 процента - инвесторами негосударственного сектора.

Стоимость инвестиций, направленных в основной капитал из внутренних источников, составила 72,2 процента от общего объема инвестиций.