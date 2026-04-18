Азербайджан и ЕС провели переговоры по двусторонним документам (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 16 апреля в Брюсселе состоялась встреча делегаций Азербайджанской Республики и Европейского союза с целью возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению, а также проведения очередных обсуждений по документу «Приоритеты партнерства».

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а делегацию Европейского союза - заместитель исполнительного директора Европейской службы внешних действий Аудроне Перкаускене.

Обсуждения, прошедшие в конструктивной атмосфере, были направлены на взаимопонимание позиций сторон по обоим документам и планирование следующих этапов переговоров.

По итогам встречи было принято решение провести следующий этап переговоров в начале июня в Баку.

В состав азербайджанской делегации наряду с Министерством иностранных дел вошли представители министерств экономики, юстиции, энергетики, цифрового развития и транспорта, финансов, труда и социальной защиты населения, а также Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета, Центрального банка и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

В рамках визита Ялчин Рафиев также провел встречи с заместителем генерального директора Европейской комиссии по вопросам климатической деятельности Яном Душиком и заместителем генерального директора по окружающей среде Патриком Чайлдом. В ходе контактов состоялся обмен мнениями по вопросам создания формата диалога Азербайджан – Европейский союз в сфере климатической деятельности и окружающей среды, а также по инициативам, выдвинутым в рамках COP и международных организаций, связанных с климатом и экологией.