БАКУ /Trend/ – Иран возобновил работу шести аэропортов – имени имама Хомейни, Мехрабад, Мешхед, Бирдженд, Горган и Захедан.

Как сообщает Trend, об этом заявил СМИ секретарь Ассоциации аэропортовых компаний Ирана Максуд Асади Самани.

По его словам, в настоящее время авиакомпании готовятся к выполнению внутренних и международных рейсов.

Асади Самани сообщил, что авиакомпании должны получить лицензию от Организации гражданской авиации Ирана на выполнение рейсов.

Добавим, что Иран с сегодняшнего дня объявил небо восточной части страны открытым для международных рейсов.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана между сторонами 7 апреля было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.