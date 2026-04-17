Азербайджан полностью привержен повестке мира - Хикмет Гаджиев

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Азербайджан полностью привержен повестке мира.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Если раньше на такие международные площадки, как Анталийский дипломатический форум, мы приходили с тяжелой повесткой войны и конфликта, то сегодня я рад отметить, что мы приезжаем с повесткой мира», — сказал он.

По его словам, в регионе Южного Кавказа больше нет активной фазы войны.

«Азербайджан полностью привержен повестке мира и духу Вашингтонского саммита, где в присутствии Президента США был поддержан процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном. На данный момент уже инициировано соглашение о нормализации между двумя странами», — отметил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что ключевое значение имеет практическая реализация договоренностей.

«Соглашения не должны оставаться на бумаге. Важно их выполнение. Азербайджан демонстрирует свою приверженность через практические шаги и прагматичное взаимодействие с Арменией», — сказал он.

Х. Гаджиев отметил, что переговорный процесс продвигается как на официальном уровне, так и по линии гражданских контактов.

«Официальные переговоры продвигаются успешно, параллельно мы развиваем контакты между гражданскими обществами. Уже есть взаимодействие между Арменией и Азербайджаном, что еще несколько лет назад было трудно представить», — подчеркнул он.

Х. Гаджиев также указал на первые признаки практического сотрудничества.

«Мы уже наблюдаем экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также рассматриваем возможности импорта определенных товаров из Армении. Эти шаги важны для укрепления доверия», — сказал он.

По его словам, в регионе формируется новая реальность.

«Возникает новый статус-кво на Южном Кавказе, основанный на законности, легитимности и общих интересах сторон. Мы также работаем над новой архитектурой региональной безопасности, которая обеспечит долгосрочный мир и стабильность», — отметил он.

Х. Гаджиев добавил, что Азербайджан видит будущее региона в формате расширенного сотрудничества.

«Мы стремимся к более инклюзивному Южному Кавказу с растущим сотрудничеством между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Уже сегодня активно развиваются двустороннее сотрудничество с Грузией, а также трехсторонний формат Турция–Азербайджан–Грузия», — заключил он.