Словения рассматривает Азербайджан как важное направление для диверсификации поставок газа - министр (Эксклюзив)

АНТАЛЬЯ/ Trend/ - Словения рассматривает Азербайджан как важное направление для диверсификации поставок газа.

Об этом в интервью специальному корреспонденту Trend заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер на полях Анталийского дипломатического форума.

"Мы заинтересованы в установлении долгосрочного партнерства также с Азербайджаном. В прошлом году мы пытались расширить и углубить наше сотрудничество с Азербайджаном, но до этого также развивали партнерства с другими странами", - сказал он.

По словам министра, Словения находится в процессе диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

"Сейчас мы находимся в процессе диверсификации наших поставщиков и маршрутов. Азербайджан является частью этого процесса. Это действительно хорошее решение - еще один маршрут для поставок и импорта природного газа в Словению", - отметил Кумер.