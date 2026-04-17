Обсуждено сотрудничество парламентов Азербайджана и Венесуэлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество парламентов Азербайджана и Венесуэлы.

Обсуждения состоялись в ходе встречи спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с заместителем председателя парламента Венесуэлы Гресией Кольменарес в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Стамбуле, сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Венесуэлы в ряде международных организаций, в том числе в рамках ООН и Движения неприсоединения. Было подчеркнуто, что Венесуэла поддержала все инициативы, выдвинутые правительством Азербайджана в период председательства нашей страны в Движении неприсоединения.

В ходе беседы спикер Сахиба Гафарова рассказала об институциональном развитии Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и о работе, проделанной для реализации целей организации. Заместитель председателя парламента Венесуэлы высоко оценила деятельность Парламентской сети, отметив, что ее страна принимает активное участие в работе Сети.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.