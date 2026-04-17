Армения переходит к практической реализации проектов с США по региональной связности - Костанян

17 апреля 2026 19:56 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
АНТАЛЬЯ/ Trend/- Армения переходит к практической реализации проектов с США по региональной связности.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума.

По его словам, работа по реализации уже согласованных решений выходит на практический этап.

«Мы находимся на этапе продолжения реализации и подготовки к практической работе на местах вместе с нашими американскими коллегами», — отметил он.

Костанян сообщил, что стороны уже согласовали рамочную модель реализации проектов после трехстороннего соглашения от 13 января.

