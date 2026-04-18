В Азербайджане расширяются права судебных исполнителей

БАКУ /Trend/ - Права судебных исполнителей будут расширены.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон «О государственных судебных исполнителях», который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, состоявшемся 17 апреля.

По действующему закону, судебный исполнитель может направить взыскание на денежные средства и другие ценности, находящиеся на счетах должника, а также на вклады в банках или иных кредитных организациях, и может предпринять предусмотренные законом меры для установления местонахождения должника, его имущества и его ребенка.

Согласно предлагаемому изменению, судебный исполнитель сможет направить взыскание на имущество должника, включая наличные денежные средства, а также средства на счетах и вкладах в банках, иных кредитных организациях, организациях электронных денег, а также на денежные средства и иные ценности, находящиеся на хранении, и сможет предпринять предусмотренные законом меры для установления местонахождения должника, его имущества, руководителя исполнительного органа должника — юридического лица, или местонахождения ребенка должника.