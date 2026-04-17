Сегодня мир одновременно переживает кризис силы и кризис стабильности - Эрдоган

АНТАЛЬЯ /Trend/ — Современный мир переживает не только изменение баланса сил, но и глубокий кризис международной системы, включая её моральное и экзистенциальное измерение.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия 5-го Анталийского дипломатического форума.

Эрдоган отметил, что распределение глобальной силы меняется, появляются новые игроки, усиливается конкуренция и углубляются противоречия. Однако, по его словам, эти процессы не отменяют факта более глубокого кризиса, с которым сталкивается международная система.

«Сегодня мир одновременно переживает кризис силы и кризис стабильности», — подчеркнул президент Турции.

Он заявил, что нынешняя система, которая позиционируется как «основанная на правилах», на практике молчит там, где нарушаются эти правила, а механизмы, ответственные за защиту прав человека и глобальной безопасности, оказываются неэффективными или безразличными перед серьёзными нарушениями.

По словам Эрдогана, ключевая проблема заключается в «избирательной справедливости», инструментализации принципов и системе ценностей, подчинённых логике силы.

«Следовательно, кризис, который переживает глобальная система, в своей основе является моральным и экзистенциальным кризисом», — заявил президент Турции.