Сегодня наблюдается совершенно иная динамика в отношениях между Азербайджаном и Арменией - Ваан Костанян

АНТАЛЬЯ/Trend/ - Сегодня наблюдается совершенно иная динамика в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Сейчас наблюдается совершенно иная динамика. Сегодня речь идёт уже о возможностях совместного будущего и реальном диалоге. Символично и то, что представители четырёх стран региона сегодня сидят за одним столом, обсуждая перспективы сотрудничества»,- сказал он.

Костанян отметил, что Южный Кавказ в настоящее время является одним из наиболее стабильных регионов мира.

«На фоне нарушенных логистических и цепочек поставок в различных частях света, а также продолжающихся конфликтов и войн, регион демонстрирует устойчивость.

Однако эта стабильность не является чем-то гарантированным навсегда. Сейчас важно действовать быстро и разумно, чтобы превратить имеющиеся конкурентные преимущества в реальные экономические и политические результаты. После достижения мира, который стал возможен благодаря политической воле и дисциплине сторон, необходимо переходить к новому этапу — к практическим политическим решениям, открытым переговорам и созданию дополнительных связей между странами региона»,- добавил заместитель главы МИД Армении.

По словам Костаняна, речь также идёт о формировании Южного Кавказа как важного звена экономической связности между Европой, Центральной Азией и Дальним Востоком.

«В конечном итоге мир и стабильность являются ключевым фундаментом для развития региона»,- добавил он.