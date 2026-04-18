Азербайджан и Кыргызстан подчеркнули расширение сотрудничества в различных сферах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры подтвердили устойчивое расширение стратегического партнерства, основанного на общих исторических, культурных и братских связях.

Министры подчеркнули, что активный политический диалог на всех уровнях продолжает оставаться ключевым фактором расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, транспорта, образования, культуры и гуманитарной помощи.

Стороны подчеркнули важность скоординированного взаимодействия на международных и региональных платформах, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию тюркских государств и Организацию исламского сотрудничества, выразив уверенность в том, что дальнейшая взаимная поддержка будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества.