Саммит НАТО в Анкаре будет сосредоточен на практической реализации решений - замгенсека

БАКУ/ Trend/ - Саммит НАТО в Анкаре будет сосредоточен на практической реализации решений.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По ее словам, после саммита в Гааге, где союзники продемонстрировали политическую приверженность, ключевой задачей становится выполнение принятых решений.

"Если саммит в Гааге должен был продемонстрировать нашу приверженность, то саммит в Анкаре должен показать нашу способность реализовывать принятые решения", - отметила она.

Р. Шекеринска подчеркнула, что страны НАТО уже договорились о значительном увеличении оборонных расходов.

"Согласование между 32 союзниками, имеющими разные приоритеты, по вопросу коллективной безопасности и беспрецедентного увеличения оборонных расходов было непростой задачей", - сказала она.

По ее словам, текущая ситуация в сфере безопасности требует решительных действий.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, не позволяют откладывать решения - они требуют конкретных действий", - добавила Р. Шекеринска.

Она отметила, что союзники уже демонстрируют реальные шаги.

"Мы видим, что европейские союзники и Канада увеличивают свои усилия. Ряд стран, включая государства Балтии, значительно увеличили оборонные расходы, а Германия практически удвоила их", - подчеркнула она.

Р. Шекеринска также указала на важность развития оборонной промышленности.

"Речь идет не только о финансировании, но и об увеличении производства, укреплении сотрудничества между компаниями и сокращении сроков поставок", - сказала она.

По ее словам, отдельное внимание на саммите в Анкаре будет уделено взаимодействию с оборонной индустрией.

"Мы ожидаем, что промышленность также активизирует свои усилия, увеличивая производство и сотрудничество", - отметила она.