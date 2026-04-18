Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили развитие двухсторонних отношений

БАКУ /Trend/ - В рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Албанской Республики Феритом Ходжей.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил албанского министра с назначением и пожелал ему удачи на этой важной должности.

В ходе встречи обсуждалась повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией. Стороны обменялись мнениями по политическому диалогу, экономике, торговле, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационной сфере, туризму, образованию и культуре.

В качестве ключевого фактора развития двусторонних отношений было подчеркнуто сотрудничество в энергетической сфере. Была отмечена важность дальнейшего развития отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном партнерстве.

Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества и солидарности в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Также была подчеркнута роль диалога и дипломатии в решении региональных и международных проблем безопасности.