Азербайджан и Узбекистан обсудили региональную безопасность и двусторонние отношения (ФОТО)

Материалы 18 апреля 2026 22:39 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались союзнические отношения между двумя братскими странами на двусторонних и многосторонних форумах, а также текущая ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

