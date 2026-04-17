Атомная энергетика может сыграть важную роль в энергобалансе Азербайджана в будущем - Парвиз Шахбазов

АНТАЛЬЯ/Trend/- Атомная энергетика может сыграть важную роль в энергобалансе Азербайджана в будущем, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, энергетическая стратегия страны основывается на необходимости диверсификации всех видов энергетических ресурсов.

«Азербайджан очень серьёзно приступил к развитию возобновляемых источников энергии. У нас в планах на ближайшие годы — развитие до 8 гигаватт возобновляемой энергии. Два гигаватта будут уже к 2027 году интегрированы в нашу внутреннюю энергосистему. Остальная часть будет реализована в последующие годы и экспортироваться, как мы это делали с нефтью и как делаем с газом», — отметил министр.

Шахбазов подчеркнул, что энергетическая стратегия Азербайджана всё больше опирается на межсистемные соединения и новые формы энергетической взаимосвязанности.

«Мы движемся через интерконнекторы, через энергетическую связанность, как только что отметил министр. Мы будем транспортировать и обеспечивать энергетическую безопасность не только за счёт углеводородов, но и за счёт “электронов” — электроэнергии, включая возобновляемые источники», — сказал он.

Министр также отметил, что в энергобалансе страны важную роль в будущем может сыграть атомная энергетика.

«В нашем энергомиксе будет присутствовать атомная энергия, поскольку мы рассматриваем её как чистую энергию и важный компонент будущей энергетики. Мы понимаем, насколько быстро растёт спрос на электроэнергию. По данным Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию будет расти в три раза быстрее, чем общий мировой спрос на энергию», — заявил он.

По словам министра, в будущем ключевыми компонентами «умного энергетического перехода» станут природный газ, возобновляемые источники энергии и атомная энергетика.

«Это, как вы сказали, уважение ко всем видам энергии. Никто не отказывается ни от нефти, ни даже от угля. В период кризисов мы наблюдали рост производства угля. Все источники энергии будут необходимы в будущем, но ключевыми, на наш взгляд, будут природный газ, возобновляемая энергия и атомная энергетика», — подчеркнул Шахбазов.

Он также отметил важность региональной энергетической взаимосвязанности между Азербайджаном, Турцией, Европой, а также странами Центральной Азии.

«Мы реализуем такие проекты через Турцию вместе с Европой. Одновременно у Азербайджана есть проект взаимосвязанности с Казахстаном и Узбекистаном, который в конечном итоге создаст электрический мост между Азией и Европой, объединяя центры производства и потребления. Именно так мы можем обеспечить энергетическую безопасность, экологическую безопасность и доступность энергоснабжения. Эту энергетическую дилемму можно решить таким образом. Если мы исключим один из элементов, мы нарушим баланс в глобальном энергоснабжении, и пострадают все», — отметил министр.