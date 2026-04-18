В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальная гимнастическая арена вновь принимает грандиозное спортивное событие.

Как сообщает Trend, на Кубок мира по художественной гимнастике, который проводится в нашей стране уже в 13-й раз, съехались самые талантливые гимнасты из 42 стран. Главная особенность нынешних соревнований заключается в том, что он является квалификационным этапом для летних Олимпийских игр Лос-Анджелес 2028.

В течение трех дней соревнований гимнасты будут состязаться в индивидуальных программах с различными снарядами – обручем, мячом, лентой, булавой, а также в групповых упражнениях в комбинациях 3 обруча + 2 пары булав и 3 мяча + 2 пары булав.

В первые два дня Кубка пройдет квалификационный этап, а финалы состоятся в последний день. Соревнования, которые стартуют сегодня, завершатся 19 апреля.

Победители соревнований в индивидуальных и групповых упражнениях по традиции будут награждены AGF Trophy.

Фото: Ариф Гулузаде