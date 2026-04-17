Грузия демонстрирует самый высокий экономический рост в Европе - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет Грузия демонстрировала самый высокий экономический рост в Европе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в рамках панельной дискуссии на тему "Формируя завтрашний день, управляя неопределённостями".

"В среднем 9,3% с 2021 года. Мы также хорошо начали этот год: рост экономики в январе–феврале составил 8,4%", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что главная цель страны сохранять мир, поддерживать стабильность и обеспечивать экономический прогресс, а также развивать связанность.

"Благодаря такому подходу мы не только сохраняем мир внутри страны, но и способствуем более широкому миру в нашем регионе - на Южном Кавказе", - добавил он.