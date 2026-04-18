Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра Венесуэлы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао Фариа.

Как сообщает Trend, Хикмет Гаджиев поделился публикацией в социальной сети в связи с этим.

Отмечается, что на встрече состоялся плодотворный обмен мнениями об азербайджано-венесуэльских отношениях и возможностях дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.