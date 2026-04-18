Азербайджан обладает большим потенциалом в качестве стратегического партнёра IOFS — гендиректор (Эксклюзивное интервью)

АНТАЛЬЯ /Trend/ — Азербайджан обладает значительным потенциалом в качестве стратегического партнёра Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), учитывая развитие аграрного сектора, инвестиции в инфраструктуру и выгодное географическое положение как регионального транспортного узла.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор IOFS, посол Берик Арын на полях Анталийского дипломатического форума.

«Этот потенциал был подтверждён в ходе моего недавнего рабочего визита в Баку 4–5 марта 2026 года, где азербайджанская сторона выразила готовность в кратчайшие сроки подписать Устав IOFS, что откроет путь к присоединению к организации. В ходе встреч с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым мы обсудили расширение сотрудничества в сферах устойчивого сельского хозяйства, аграрных исследований, систем продовольственной безопасности и региональных инициатив в области продовольственной безопасности», — отметил Арын.

По его словам, стороны также рассмотрели практические направления взаимодействия, включая укрепление торговли агропродовольственной продукцией, развитие сельскохозяйственных цепочек поставок и расширение обмена знаниями.

«Опыт Азербайджана в этих областях, а также его активное участие в международных усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, включая гуманитарную помощь, делают его важным партнёром для IOFS. В то же время наш диалог опирается на уже существующее сотрудничество, включая контакты на высоком уровне с руководством и профильными институтами Азербайджана, где обе стороны последовательно подчёркивают важность укрепления взаимодействия для решения общих вызовов в сфере продовольственной безопасности.

IOFS готова к дальнейшему углублению этого партнёрства за счет реализации совместных проектов, инициатив по наращиванию потенциала и интеграции в наши программы с целью достижения практических и значимых для региона результатов», — добавил он.

Говоря об Анталийском дипломатическом форуме, Арын отметил, что в этом году IOFS сосредоточена на продвижении комплексных подходов к обеспечению продовольственной безопасности в условиях изменения климата, волатильности рынков и геополитической неопределённости.

«Наш приоритет — подчеркнуть важность укрепления устойчивых продовольственных систем за счёт развития устойчивого сельского хозяйства, совершенствования управления водными ресурсами и расширения сотрудничества внутри ОИС. IOFS также акцентирует внимание на необходимости перехода от подходов, ориентированных исключительно на производство, к более справедливым, устойчивым и доступным продовольственным системам. В соответствии с темой панельной дискуссии “Перепроизводство при недоедании” (Overproduced, Underfed), IOFS обращает внимание на глобальный парадокс, при котором производится достаточное количество продовольствия, однако миллионы людей по-прежнему сталкиваются с его нехваткой из-за неэффективного распределения, конфликтов, экономического неравенства и сбоев в цепочках поставок», — сказал генеральный директор.

Он подчеркнул, что посыл IOFS государствам-членам и партнёрам предельно ясен: продовольственная безопасность должна рассматриваться не только как гуманитарный вопрос, но и как стратегическая основа экономической стабильности и региональной устойчивости.

«Это требует перехода от диалога к практическим действиям, масштабирования конкретных инициатив, мобилизации инвестиций и укрепления межсекторного партнёрства. В конечном счёте продовольственная безопасность — это не только вопрос продовольствия. Это вопрос стабильности, достоинства и будущего развития наших обществ. Мир, в котором сохраняется недоедание, неизбежно будет оставаться нестабильным», — добавил он.

Арын также рассказал о предстоящей 7-й Генеральной ассамблее, отметив, что она станет важной вехой для IOFS по мере продвижения реализации Стратегического видения до 2031 года.

«Ассамблея пройдёт под председательством Республики Казахстан — страны-хозяйки IOFS, что подчёркивает её устойчивое лидерство и твёрдую приверженность мандату и приоритетам организации.

В ходе встречи основное внимание будет уделено оценке достигнутого прогресса, согласованию приоритетов и продвижению ключевых программ, обеспечивающих практический эффект на местах. Мы рассчитываем дополнительно укрепить вовлечённость государств-членов вокруг флагманских инициатив, включая климатически устойчивое сельское хозяйство, рациональное управление водными ресурсами и развитие стратегических товарных систем», — сказал он.

По словам генерального директора, Ассамблея также станет площадкой для усиления координации и укрепления роли IOFS как механизма практического сотрудничества, обмена знаниями и совместной реализации проектов.

«В конечном итоге это возможность подтвердить коллективную приверженность и обеспечить трансформацию наших усилий в измеримые улучшения продовольственной безопасности на пространстве ОИС.

Текущая глобальная ситуация подчёркивает необходимость формирования более устойчивых, диверсифицированных и самодостаточных продовольственных систем. IOFS продвигает ряд практических механизмов для решения этих задач.

Во-первых, укрепление региональных цепочек добавленной стоимости и развитие торговли внутри ОИС имеет ключевое значение для снижения зависимости от внешних рынков. Во-вторых, мы продвигаем инициативы, связанные со стратегическими продовольственными резервами и координированными механизмами реагирования для повышения готовности к кризисам. В-третьих, приоритетом остаются инвестиции в климатически устойчивое сельское хозяйство и рациональное управление ресурсами, особенно в регионах с дефицитом воды.

Кроме того, IOFS поддерживает наращивание потенциала, трансфер технологий и использование инструментов, основанных на данных, для повышения качества принятия решений и систем раннего предупреждения. Эти комплексные усилия направлены на повышение как краткосрочной устойчивости, так и долгосрочной стабильности.

Важно отметить, что данные вызовы невозможно решать изолированно. В этой связи IOFS усиливает многостороннее сотрудничество и партнёрство между государственным и частным секторами, обеспечивая реализацию скоординированных, масштабируемых и устойчивых решений в государствах-членах. Общий подход заключается в переходе от реактивных мер к проактивному формированию системной устойчивости в сфере продовольственной безопасности», — заключил он.